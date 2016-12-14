США обвинили в кибератаках Китай вместо России

В США снова вспомнили о кибератаках, которые якобы были направлены на дестабилизацию политической ситуации в США накануне президентских выборов. При этом, говоря о хакерах, официальный представитель Белого дома Джош Эрнест назвал в качестве подозреваемого Китай.

Потом, правда, политика поправили, и он признался, что ошибся. Под страной, которая, по мнению США, причастна к кибератакам накануне выборов, подразумевалась Россия. Таким образом, в Америке никак не могут забыть о компромате, который был выложен в интернет на Хиллари Клинтон, сообщает ria.ru.

Кстати, Россия уже не раз заявляла, что попавшая в Сеть информация не представляет интереса для РФ, а потому, как минимум, отсутствует мотив для действий, в которых ее обвиняют.