В то время, как в политике активно обсуждают Надежду Савченко в свете ее переговоров с руководством ДНР и ЛНР, пользователи Сети тоже ведут бурные беседы. Правда, касаются они не сколько самого депутата Верховной Рады, сколько ее шапки.

Немалую популярность на просторах интернета Надежда Савченко получила после интервью, которое дала журналистам. Головной убор, который был на ней в этот момент, привел в восторг пользователей Сети. Да такой, что они сразу начали создавать фотожабы.

Кем только не представили на них Надежду Савченко. К ней примерили образ гетмана запорожского войска Ивана Мазепы, сравнили с Анкой-пулеметчицей и даже приставили бороду Деда Мороза.

Сама Савченко, как сообщает life.ru, не понимает, чем так примечательна ее каракулевая шапка, для которой пользователи Сети даже создали собственный аккаунт в соцсетях.









Фото: twitter.com