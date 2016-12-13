Украина заявила, что предоставит НАТО свои базы в Черном море

Украина сделала неожиданное заявление на совете министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества. По мнению «незалежной», НАТО просто необходимо присутствовать в Черном море.

Также Украина рассказала, что готова оказывать альянсу всю посильную помощь. Например, предоставить НАТО свои базы, а также сопровождать во время патрулирования водных территорий. Заявление Украины поддержала Румыния, сообщает rg.ru.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что партнеры уже устали от идей украинских представителей. Также он отметил, что только прибрежные державы должны заботится о безопасности на Черном море.