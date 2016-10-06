Украина обязана своей независимостью Путину - Порошенко

Украина состоялась в качестве независимого государства благодаря российскому президенту Владимиру Путину. Такое мнение сегодня высказал украинский лидер Петр Порошенко.

Общаясь со студентами, Порошенко поблагодарил Путина за отход Киева от политики многовекторности. Вероятно, глава государства имел в виду то, что на протяжении всей постсоветской эпохи Украина стремилась к сотрудничеству как с Россией, так и Западом.

По словам Порошенко, украинский народ за последние годы стал мудрее. В качестве доказательства своей мысли президент привел данные соцопросов: если в 2013 году вступление Украины в НАТО поддерживали только 13% граждан страны, то в настоящее время - уже 54%.

Напомним, отношения между Украиной и Россией резко ухудшились после присоединения Крыма к РФ и начала гражданской войны на Донбассе весной 2014 года. Киевские политики неоднократно обвиняли Россию в агрессии против «незалежной».

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