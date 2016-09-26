Петр Порошенко открыто назвал президента США самым главным

Иерархию президентов возглавляет президент США. Об этом Петр Порошенко заявил на встрече с американской публикой во время визита в США. Глава Украины сообщил американцам, что они избирают «глобального лидера».

Порошенко также заметил, что руководитель США «жизненно важен не только для Соединенных Штатов, но и для сохранения свободы, демократии и ценностей», - цитирует Порошенко expert.ru.

Правда, кандидату в «глобальные лидеры» Дональду Трампу Порошенко в исключительности отказывает. Американский миллиардер еще летом высказался, что если станет президентом, то готов признать Крым российским, поскольку «крымчанам лучше быть с Россией, нежели там, где они были прежде».