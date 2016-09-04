Украина близка к дефолту как никогда

Агентство Bloomberg провело масштабное исследование и выяснило, что вероятность возникновения дефолта на Украине в настоящий момент высока как никогда - за три года она увеличилась до 17,8%.

Согласно последним данным, в августе доходность трехлетних гособлигаций увеличилась на 43 б.п. и достигла 8,32%. Уточняется, что страна не обязательно объявит о своей неплатежеспособности в текущем году, однако сложившиеся условия говорят о существенном ухудшении экономической ситуации на Украине.

Отметим, что последний раз украинские ценные бумаги столь ощутимо выросли в цене в феврале 2016 года сразу после того, как как министр экономики страны Айварас Абромавичус заявил о своем уходе.

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