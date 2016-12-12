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Минобороны РФ: террористы усилили атаки на Пальмиру

12 декабря 2016, 17:34 [ «АН-онлайн» ]

Минобороны РФ: террористы усилили атаки на Пальмиру
globallookpress.com

Террористы ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) усилили группировку, которая атакует исторический город Пальмира. Об этом сообщает 12 декабря представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Над жилыми кварталами Пальмиры российская авиация работать не может, - пользуясь этим, боевики ИГИЛ усилили наступление на город, передает ТАСС.

Ранее «АН-онлайн» сообщали, что боевики овладели окраинами Пальмиры, после чего правительственные войска их остановили. В настоящее время бои на окраинах исторического центра Сирии разгорелись с новой силой. Так как российские ВКС не в силах поддержать правительственные войска Сирии (жертв среди мирного населения в этом случае не избежать), все решат только наземные войсковые действия.

 

 

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