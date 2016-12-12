Боевики ИГ начали наступление к западу от Пальмиры

Захватившие Пальмиру боевики запрещенной в России группировки ИГ в настоящее время продолжают наступление к западу от города, сообщают сегодня арабские СМИ.

По имеющимся на данный момент сведениям, в районе Пальмиры сосредоточено около 5 тысяч вооруженных исламистов. Им противостоят правительственные войска, численность которых не превышает тысячи человек.

Командование армейской группировки рассматривает два варианта дальнейших действий. Первый – молниеносный контрудар по захваченному террористами городу. Второй – взятие под контроль окружающих Пальмиру высот. В этом случае боевики подвергнутся бомбардировке со стороны российской авиации и сирийской артиллерии.

О том, что армия Сирии сдала Пальмиру, «АН-онлайн» сообщили накануне. В ходе штурма населенного пункта подорвали себя около 200 шахидов.