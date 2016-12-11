При попытке штурма Пальмиры 200 смертников подорвали себя

В настоящий момент сирийская армия ведет ожесточенные бои с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки “Исламское государство”на окраинах города Пальмира.

По данным Life, в настоящий момент в предпринятом наступлении на позиции сирийских войск принимают участие около пяти тысяч боевиков. В ходе штурма города около 200 смертников, в том числе управлявших начиненными взрывчаткой автомобилями, подорвали себя.

Позиции террористов обстреливают с воздуха летчики ВКС России. Как сообщает Центр примирения враждующих сторон, боевики несут большие потери.

К настоящему моменту все жители Пальмиры уже эвакуированы.

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