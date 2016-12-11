В США предположили, что “вмешательство России в выборы” устроили американские спецслужбы

Бывший постоянный представитель США в ООН Джон Болтон, чья кандидатура рассматривается в качестве члена администрации Дональда Трампа, предположил что “вмешательство России в президентские выборы” может быть операцией американских спецслужб.

Как заявил Болтон в эфире Fox News, взломы компьютеров Демократической и Республиканских партий, в которых обвиняли работающих на Кремль российских хакеров, могут быть устроены американскими спецслужбами для того, чтобы убедить общество во враждебности России. Политик поставил под сомнение тот факт, что хакеры могли оставить улики, указывающие на то, что взлом был устроен по заказу Москвы.

При этом Болтон подчеркнул, что вовсе не пытается оправдать Россию, но видит необходимость в независимом расследовании.

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