Ростуризм 11 декабря обращается ко всем отдыхающим в турецких отелях без надобности не выходить за их пределы. Эта рекомендация связана с двойным терактом, который произошел сегодня в Стамбуле.

Туристов просят не покидать турецкие отели из-за возросшей угрозы террористических атак, передает Национальная служба новостей.

Федеральное ведомство по туризму рекомендует всем российским представителям туристического бизнеса сообщать клиентам о террористической опасности.

О том, что среди погибших в терактах (их, по последним данным 38) могут быть россияне, в российском консульстве Турции информации нет.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о терактах в Стамбуле. Два взрыва прогремели у стадиона «Водафон Арена», погибло 38 человек и 155 пострадали.