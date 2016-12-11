Турецкие власти назвали возможного организатора терактов в Стамбуле

Появляются первые официальные комментарии двойного теракта на стадионе Стамбула. Власти Турции имеют основания считать, что к организации террористических атак причастна Рабочая партия Курдистана.

За подготовкой и проведением взрывов в Стамбуле может стоять РПК, считает турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш, сообщает «Росбалт».

Крупный турецкий чиновник отмечает, что эта версия пока не точная, но подозревать РПК основания есть. Стало известно, что для двух взрывов было использовано до 400 килограммов взрывчатки.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о терактах в Стамбуле. К настоящему времени число жертв взрывов достигло 38. Президент России Владимир Путин выразил соболезнование турецкому президенту в связи с последствиями террористических атак.