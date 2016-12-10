Сирийская армия взяла под контроль 93% территории Алеппо

Армия Сирии освободила 93% территории Алеппо. Такие данные содержатся в пресс-релизе, распространенном российским Минобороны.

Ранее в субботу «АН-онлайн» сообщили о том, что из восточного Алеппо вышли около 18 тысяч мирных жителей. В настоящее время люди продолжают покидать опасные районы, где засели боевики. Сирийцев, убежавших от исламистов, размещают в гуманитарных центрах, где им предоставляются питание и медпомощь.

В настоящее время активные боевые действия в Алеппо не ведутся. Армия продолжит наступление на восточную часть города после того, как его покинет оставшееся мирное население.

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