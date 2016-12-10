Из подконтрольных боевикам кварталов Алеппо выведено почти 18 тысяч мирных жителей

Как накануне сообщали “АН-онлайн”, из восточных районов сирийского города Алеппо, которые контролируются боевиками, военные эвакуировали не менее трех тысяч жителей.

К настоящему моменту число мирных граждан, покинувших удерживаемые боевиками районы Алеппо, значительно возросло. Как сообщили в Минобороны РФ, за минувшие сутки было выведено около 18 тысяч жителей, в том числе более семи с половиной тысяч детей.

Напомним, операция по эвакуации мирных граждан началась в пятницу в 7:00 по местному времени. Военные действия временно были приостановлены. С момента начала операции оружие сложили 28 боевиков, которые были амнистированы в соответствии с принятым решением сирийского президента Башара Асада.

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