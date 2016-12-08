У берегов Калифорнии в США произошло землетрясение. Экспертам удалось установить, что его магнитуда составила 6,8.

По некоторым данным, землетрясение произошло около шести часов вечера по московскому времени. Его очаг находился на глубине десяти километров. Подземные толчки были замечены примерно в ста семидесяти километрах от Ферндейл, сообщает ria.ru.

На данный момент нет сведений о последствиях случившегося. Информация о жертвах или разрушениях пока не поступала. Однако один из пользователей выложил в Сеть карту, на которой отметил место, где случилось ЧП.

Напомним, что совсем недавно произошло землетрясение в Индонезии. Магнитуда подземных толчков составила шесть с половиной баллов. Стихия привела к немалым человеческим жертвам.









Фото: twitter.com