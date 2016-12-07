Сильное землетрясение случилось в Индонезии

К немалым человеческим жертвам привело землетрясение, которое произошло в Индонезии сегодня. Местные жители почувствовали подземные толчки около пяти часов утра по местному времени. По московскому шел второй час ночи.

Геологи США смогли установить, что магнитуда стихийного бедствия составила шесть с половиной. Эпицентр землетрясения пришелся на остров Суматра, а его очаг залегал на глубине более восьми километров, сообщает lenta.ru.

В результате происшествия рухнули некоторые здания. Сейчас на месте ЧП работают спецслужбы. Они пытаются найти под завалами людей. По предварительным данным, стихия унесла жизни не менее восемнадцати человек.