В РПЦ рассказали о трубящих ангелах в небе при вскрытии Гроба Господня

В четверг, 8 декабря, русская духовная миссия в Иерусалиме прокомментировала удивительную информацию о трубящих ангелах, которые якобы внезапно появились в небе во время вскрытия Гроба Господня.

В заявлении уточняется, что некоторые СМИ опубликовали весьма сомнительную информацию о том, что в небе над Иерусалимом в исторический момент появились трубящие ангелы, а также ряд прочих сверхъестественных явлений. В РПЦ подчеркнули, что это ложные данные, которые ничуть не соответствуют действительности, передает Life.

Напомним, что недавно археологи вскрыли крышку Гроба Господня в иерусалимском храме. Данный факт вызвал широкий общественный резонанс.