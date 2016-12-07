Журнал Time назвал “Человеком года” Дональда Трампа

Журнал Time, который ежегодно выбирает “Человека года”, на этот раз назвал победителем в номинации 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как уже сообщалось ранее, перед тем, как огласить результат, издание провело опрос своих читателей, чтобы узнать, кого они хотели бы видеть на обложке в качестве лауреата в этой номинации. Победителем читательского голосования стал индийский премьер Нарендра Моди, набравший 19 процентов голосов. Также в тройку лидеров вошли президент России Владимир Путин и американские политики Барак Обама и Дональд Трамп.

Однако читательское голосование только определяет круг деятелей, из которых редакция Time затем выбирает победителя. В этом году титул был присвоен Трампу.

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