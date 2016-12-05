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Обама и Трамп соперничают с Путиным за звание “Человек года” по версии Time

5 декабря 2016, 20:37 [ «АН-онлайн» ]

Обама и Трамп соперничают с Путиным за звание “Человек года” по версии Time
Фото: globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин может быть назван человеком года по версии американского журнала Time. Согласно данным опроса, опубликованного изданием, 6% читателей пожелали видеть президента России победителем в этой номинации.

В настоящий момент в опросе лидирует индийский премьер-министр Нарендра Моди, который набрал 19% голосов. Значительно отстают от него действующий президент Соединенных Штатов Барак Обама и республиканец Дональд Трамп, не так давно избранный президентом США. Они набрали равное количество голосов - 7%.

В список также вошли оппонент Трампа - демократ Хиллари Клинтон, певица Бейонсе, основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг и другие известные личности. Всего в шорт-листе, на основании которого редакция Time выберет победителя в номинации, одиннадцать человек.

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