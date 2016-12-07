Трамп выступил против политики интервенций США

Избранный недавно 45-й президент США снова заявил о намерении прекратить вмешательство страны с дела других государств. Дональд Трамп считает, что пора завершить хаос, вызванный в мире политикой интервенций.

Он снова подтвердил, что собирается сотрудничать с иностранными режимами, о которых США мало знают, а не пытаться их свергать, как это делали предыдущие президентские администрации и Госдеп. Правда, речь только о партнёрстве только с теми режимами, которые действительно готовы бороться с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ) и другими террористическими группировками. Именно на этом надо сосредоточиться во внешней политике, считает Трамп.