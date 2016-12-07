Обама признал вину США в появлении ИГ

Барак Обама признал ответственность США за возникновение и бурный рост террористической группировки «Исламское государство» (запрещена РФ). Причиной стали ошибки, допущенные при вторжении в Ирак в 2003 году.

Выступая вчера на базе американских ВВС во Флориде, Обама фактически подтвердил утверждения своего оппонента Дональда Трампа, который станет новым президентом США в январе. Обама вкратце обозначил свои взгляды на борьбу с терроризмом, скорректированные в результате названных ошибок. Тем не менее, считает он, террористы ИГ потеряли половину ранее контролируемой территории, а также поддержку населения.

Кроме того, президент признал безуспешность усилий быстро ликвидировать «Талибан» силами США в Афганистане, где война продолжается не менее 30 лет и где присутствует сейчас около 10 тысяч американцев. Однако террористы «Аль-Каиды» больше не могут получить там безопасного пристанища, порадовался Обама. Впрочем, о роли США в усилении названных организаций в Афганистане стыдливо умолчал.