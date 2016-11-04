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Трамп: при мне США перестанут свергать режимы

4 ноября 2016, 07:29 [ «АН-онлайн» ]

Трамп: при мне США перестанут свергать режимы
Фото: pixabay.com

Пока Клинтон пытается выпутаться из скандала вокруг ее почтовой переписки, который возобновился аккурат накануне выборов президента США, ее прямой конкурент активно ведет избирательную кампанию. И делает при этом довольно громкие заявления.

Так, на встрече со своими сторонниками, Дональд Трамп сказал, что, если он возглавит страну после выборов, многое изменится во внешней политике США. Трамп пообещал, что Америка больше не будет вмешиваться в дела других стран, на что у нее нет никакого права, сообщает ria.ru.
По его словам, США прекратят свои попытки построить демократию в мире и свергать режимы. Как сказал Трамп, Америка будет использовать оружие лишь для защиты безопасности своей страны.

 

 

 

 

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