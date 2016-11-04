Клинтон обвинили в государственной измене

Накануне выборов репутации Хиллари Клинтон нанесен огромный урон. На нее сыпется немало обвинений вплоть до государственной измены. Все они связаны с тем, что еще будучи главой госдепартамента, Клинтон использовала личный сервер для ведения не только собственной, но и служебной переписки.

Как сказал глава комитета по внутренней безопасности палаты представителей конгресса США Майкл Маккол, кандидат в президенты от демократов проявила верх неосторожности. Таким образом, по его словам, она подвергла опасности не только себя и страну, но и граждан Америки за рубежом. Ведь к ее переписке могли якобы получить доступ государства, недружественные США. Майкл Маккол также отметил, что, по его мнению, это измена, сообщает ria.ru.

Напомним, что ФБР возобновило расследование в отношении Клинтон, так как снова были обнаружены на сторонних ресурсах письма кандидата в президенты.