Во вторник, 6 декабря, в силу вступил закон о ратификации соглашения Турции и России по реализации проекта газопровода "Турецкий поток".

Документ подписал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, его текст уже опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete. Так, власти Турции сняли все законодательные ограничения перед практической реализацией межправительственного соглашения по реализации "Турецкого потока".

В минувший понедельник, турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым перед поездкой в Москву напомнил о ратификации соглашения парламентом своей страны.