Межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Турецкий поток" подписали 10 октября в Стамбуле президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Таип Эрдоган на Всемирном энергетическом форуме.

С российской стороны в церемонии подписания документа присутствовали глава министерства энергетики РФ Александр Новак (он подписал документ), министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак (он подписал соглашение с турецкой стороны), Владимир Путин и президент Турции Реджеп Таип Эрдоган.

Эрдоган пообещал, что работы по проекту газопровода будут максимально ускорены. Владимир Путин отметил, что газ по "Турецкому потоку" Турция будет получать со скидкой.