Президент России Владимир Путин 10 октября сообщил о переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по проекту «Турецкий поток», который, по словам Путина, будет обязательно реализован.

О намерении реализовать проект «Турецкий поток» Владимир Путин сообщил на своем выступлении в рамках Всемирного энергетического форума, передает РИА Новости.

Ранее на саммите G20 в китайском Ханчжоу Путин и Эрдоган говорили о реализации строительства газопровода «Турецкий поток» и о расширении поставок российской нефти по линии «Роснефти», обсуждался и проект строительства АЭС «Аккую».

7 сентября «Газпром» получил разрешение турецкого правительства на строительство морского участка газопровода «Турецкий поток».

Напомним, проект «Турецкий поток» был заморожен в 2015 году из-за конфликта по поводу сбитого турецкой авиацией российского бомбардировщика Су-24.