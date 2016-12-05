Постпред России при ЕС предрек период нестабильности Италии

Как стало сегодня известно, после подведения итогов референдума, состоявшегося накануне в Италии, в отставку подал премьер-министр страны Маттео Ренци. По мнению постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова, это может означать для Италии начало периода нестабильности.

Выступая сегодня в эфире канала “Россия 24”, Чижов сравнил текущую ситуацию в Италии с обстановкой в Великобритании. По его мнению, аналогичным образом действовал британский премьер Дэвид Кэмерон с Brexit, и результат тогда тоже оказался не в его пользу.

Ренци выступил за проведение в Италии конституционных реформ, которые снизила бы роль верхней палаты парламента и ограничила бы полномочия региональных властей.

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