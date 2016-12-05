Премьер-министр Италии подает в отставку

В понедельник, 5 декабря, премьер-министр Италии Маттео Ренци подаст в отставку.

Об этом он лично заявил во дворце Киджи после того, как узнал о своем поражении на конституционном референдуме, отметив, что работа его правительства завершена. Как сообщает ТАСС, Ренци признал, что все сторонники конституционной реформы, к которой он призывал, потерпели сокрушительное поражение.

Премьер-министр Италии признал, что не смог принести народу страны победу, и полностью берет на себя ответственность за случившееся.