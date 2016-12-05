Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не вправе оценивать итоги конституционного референдума, состоявшегося в Италии, после которого стало известно, что премьер-министр страны Маттео Ренци подает в отставку.

По словам Пескова, прошедший референдум - это внутреннее дело Италии. Тем не менее он отметил, что Кремль высоко ценит роль Ренци в российско-итальянских отношениях и большой вклад, который он внес в развитие конструктивного диалога между двумя странами.

О том, что итальянский премьер подает в отставку, стало известно сегодня. Комментируя свое решение, Ренци отметил, что сторонники конституционной реформы, к которой он призывал, потерпели поражение и работа его правительства завершена.

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