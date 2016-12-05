Французский премьер подал в отставку ради участия в выборах президента

Сегодня стало известно о том, что премьер-министр Франции Мануэль Вальс уходит в отставку, чтобы вступить в борьбу за пост президента страны. Сообщается, что в отставку также уйдет и его кабинет.

Ранее в интервью изданию Journal du Dimanche Вальс сообщил, что не исключает своего участия в праймериз Социалистической партии. Предполагается, что решение о выдвижении своей кандидатуры связано с тем, что действующий глава государства Франсуа Олланд отказался от участия в грядущих выборах.

Тем не менее, проведенные опросы показывают, что ни у Олланда, ни у Вальса нет достаточной поддержки французских граждан, чтобы пройти во второй тур выборов, которые состоятся во Франции в апреле-мае следующего года.



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