СМИ узнали, почему Олланд решил не баллотироваться на второй срок

Как стало известно, президент Франции Франсуа Олланд принял решение не выдвигать свою кандидатуру для участия в президентских выборах, которые состоятся в следующем году.

Выступая в прямом эфире телеканала TF1, Олланд заявил, что не будет добиваться своего переизбрания на второй срок.

О причинах принятого президентом решения сообщило сегодня агентство Reuters. По данным агентства, Олланд отказался от участия в президентской гонке из-за давления, которое на него оказывает семья. В частности, дети Олланда выступили против его переизбрания на пост президента Франции. Кроме того, идею о выдвижении кандидатуры Олланда не поддержала их мать. министр экологии и энергетики Сеголен Руаяль, с которой действующий президент состоял в незарегистрированном браке до 2007 года.

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