В кабмине Дональда Трампа появился первый афроамериканец

Избранный 45-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выбрал в понедельник в свой кабмин первого афроамериканца.

Им стал знаменитый врач-нейрохирург и писатель по имени Бен Карсон. Трамп принял решение назначить Карсона, который первым в мире провел операцию по разделению затылочных сиамских близнецов, министром жилищного строительства и городского развития США, сообщает сегодня издание The Washington Post.

Новоиспеченный президент заявил, что он очень рад назначить на данный пост именно этого человека и добавил, что весьма взволнован этим событием.