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В Окленде потушили пожар, но войти в здание ночного клуба спасатели до сих пор не могут

3 декабря 2016, 21:04 [ «АН-онлайн» ]

В Окленде потушили пожар, но войти в здание ночного клуба спасатели до сих пор не могут
Фото: twitter.com

Пожар, охвативший сегодня здание ночного клуба, назван одним из самых крупных, если не крупнейшим по числу жертв в калифорнийском городе Окленд. На данный момент известно о девяти погибших.

По данным газеты East Bay Times еще по меньшей мере 25 числятся пропавшими без вести, их судьба остается неизвестной несмотря на то, что пожарным удалось справиться с огнем: в здании до сих пор опасно. Спасатели ожидают, когда доступ в клуб будет возможен, чтобы начать поиски пострадавших и погибших. Сообщается, что в здании могло находиться более пятидесяти человек, когда начался пожар.

Близкие тех, кто мог быть в клубе, обмениваются информацией на специальной странице, созданной в Facebook, однако в большинстве своем сообщения представляют собой номера телефонов, на которые просят звонить, если что-то станет известно.

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