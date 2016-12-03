В настоящий момент пожарные города Окленд, расположенного в американском штате Калифорния, ведут борьбу с огнем, охватившим ночной клуб “Rave Cave”.

Когда в клубе вспыхнул пожар, в нем проходила вечеринка и внутри находилось, по предварительным данным, около ста посетителей. В настоящий момент точное число людей, оказавшихся в огненной ловушке внутри клуба, неизвестно. Полиция опрашивает родственников посетителей, чтобы определить, сколько человек могут находиться в охваченных пожаром помещениях.

Борьбу с огнем в данный момент ведут около пятидесяти пожарных. Сообщается, что пламя перекинулось на крышу здания и пожар виден за несколько кварталов от места происшествия.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня