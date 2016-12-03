Появились первые данные о погибших в калифорнийском ночном клубе

Экстренные службы города Окленд (штат Калифорния, США) назвали предварительное число погибших во время пожара, произошедшего в местном ночном клубе.

Согласно данным спасателей, как минимум девять человек стали жертвами охватившего здания пожара, однако точное число погибших и пострадавших до сих пор остается неизвестным. Еще тринадцать человек числятся пропавшими без вести. По информации полиции, в клубе, где проходила вечеринка, на момент начала пожара могло находиться от пятидесяти до ста человек.

Сообщается, что клуб находится в здании, часть помещений которого является жилыми. Более пятидесяти сотрудников пожарной службы продолжают борьбу с огнем.

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