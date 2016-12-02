Генпрокурор Мичигана выступил против пересчета голосов после выборов президента

Генеральный прокурор американского штата Мичиган Билл Шуэтт выступил против пересчета голосов после президентских выборов, инициированного кандидатом от Партии “зеленых” Джилл Стайн.

Как уже сообщалась ранее, пересчет должен был состояться в трех штатах - Висконсине, Пенсильвании и Мичигане. Однако генпрокурор Мичигана выступил против этой дорогостоящей процедуры и даже подал соответствующий иск, заявив, что пересчет нарушает закон штата о выборах.

Шуэтт также отметил, что неспособность Стайн смириться со своим поражением на выборах может привести к тому, что воля миллионов граждан просто не будет услышана.

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