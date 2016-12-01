В американском штате Висконсин сегодня пройдет пересчет голосов

Джилл Стайн, кандидат от Партии “зеленых”, инициировала пересчет голосов после президентских выборов в трех штатах - Висконсине, Мичигане и Пенсильвании. Сегодня начнется процесс пересчета в Висконсине.

Этот штат стал одним из двух, где республиканец Дональд Трамп одержал победу над своей главной соперницей в президентской гонке Хиллари Клинтон с небольшим отрывом. Вторым штатом, где перевес оказался минимальным, стала Пенсильвания.

Данный пересчет голосов станет первым за последние шестнадцать лет - в последний раз к этой процедуре прибегали, когда кандидатами в президенты были Джордж Буш-младший и Альберт Гор. Хиллари Клинтон ранее заявляла о своем намерении присоединиться к “зеленым” для пересчета голосов, чтобы убедиться в справедливости прошедших выборов.

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