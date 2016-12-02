Украина обвинила гражданина ДНР Ивана Охлобыстина в терроризме

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В Москве поймали хакера, блокировавшего компьютеры от имени российских спецслужб
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Минобороны РФ: гумпомощь в Алеппо от ООН - миф
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ЧП в Новокузнецке: козырек подъезда придавил двух малышей и их воспитательницу
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Падение обломков «Прогресса» попало на видео (ВИДЕО)
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Подробности московского ЧП: в упавшем на прохожих дереве хранили наркотики
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Камеры засняли, как москвичка погибла из-за упавшего дерева (ВИДЕО)
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Завтра Путин примет министра иностранных дел Японии
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Мутко против решения премьер-лиги по футболу
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Путин рассчитывает на равноправный диалог с Трампом
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Путин: IT-индустрия станет ключевой в экономике