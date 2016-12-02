Украина обвинила гражданина ДНР Ивана Охлобыстина в терроризме

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин будет привлечен к уголовной ответственности на Украине. Сегодня стало известно, что СБУ завело на деятеля культуры дело за создание террористической организации.

Напомним, на этой неделе Охлобыстин, известный своей поддержкой народных республик Донбасса, стал гражданином ДНР. Паспорт россиянину вручил глава самопровозглашенного государства Александр Захарченко.

Спустя некоторое время новоиспеченный гражданин ДНР пояснил мотивы своего поступка. Иван Охлобыстин заявил, что хотел выразить солидарность с жителями Донбасса, которые отстаивают свои права в противостоянии с киевскими властями.