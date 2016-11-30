Охлобыстину вручили паспорт гражданина ДНР

Как сегодня уже сообщали “АН-онлайн”, российский актер и режиссер Иван Охлобыстин выразил намерение стать гражданином самопровозглашенной Донецкой народной республики.

С соответствующим заявлением к властям республики Охобыстин обратился накануне, во время своего приезда в Ростов. Артист подчеркнул, что всегда был на стороне народных республик Донбасса.

Правительство самопровозглашенного государства пошло навстречу известному артисту. Паспорт гражданина ДНР Охлобыстину вручил сам глава республики Александр Захарченко. На церемонии вручения артист подчеркнул, что получение гражданства ДНР ничего не изменит в его отношении к России: он продолжает оставаться россиянином, поскольку разницы между гражданином РФ и ДНР никакой нет.

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