Охлобыстин хочет стать гражданином ДНР

Иван Охлобыстин планирует получить паспорт Донецкой народной республики. С соответствующей просьбой деятель культуры обратился к властям самопровозглашенного государства.

Охлобыстин не раз высказывался в поддержку народных республик Донбасса. Официальный Киев это без внимания не оставил. В 2014 году на территории Украины запретили фильмы, в создании которых принимал участие российский актер и режиссер.

В начале сентября СМИ сообщили о том, что гражданином другой донбасской республики – ЛНР – стал боец смешанных единоборств Джефф Монсон. Американец известен своими левыми взглядами и симпатией к России.

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