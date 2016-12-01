Экс-депутат Украины: я записал компромат на Порошенко с помощью наручных часов

Похоже, бывший депутат Украины Александр Онищенко всерьез занялся разоблачением Петра Порошенко. Ранее он обнародовал информацию о том, что администрация президента «незалежной» покупает голоса Верховной Рады. Теперь же Онищенко заявил, что передал компромат на Порошенко американским спецслужбам.

По словам экс-депутата, он очень долго работал с президентом Украины и готов развеять мифы о том, как тот любит свою страну. Онищенко рассказал, что записывал Порошенко на диктофон, встроенный в наручные часы. Онищенко отметил, что теперь многие узнают, как на самом деле относится президент Украины к своему народу, сообщает tvzvezda.ru.

А в это время на Родине подозревают беглого депутата в государственной измене. В СБУ считают, что тот получил российский паспорт и согласился работать с руководством РФ, чтобы навредить Украине.