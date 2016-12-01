Экс-депутат рассказал, как и почем администрация Порошенко покупает голоса Рады

Бывший украинский депутат Александр Онищенко рассказал, как администрация Петра Порошенко покупает голоса Верховной Рады. По его словам, он лично выступал посредником.

Как рассказал Онищенко, голоса парламентариев стоят от двадцати до ста тысяч долларов. Цена зависит от того, какой вес имеет каждый конкретный депутат. По словам Онищенко, он передавал деньги руководству фракций, которое уже само распределяло их среди депутатов. С внефракционными парламентариями приходилось работать лично. Кстати, среди последних насчитывается около семи десятков человек, которые продают свои голоса.

Также Онищенко заявил, что часто приходилось торговаться с администрацией президента. Он назвал голосования, которые считались самыми дорогими. Среди них, принятие бюджета этого и минувшего года, сообщает lenta.ru.

Онищенко лишили депутатской неприкосновенности после того, как заподозрили в махинациях с реализацией газа. Он фигурирует в деле о незаконном присвоении средств. Парламентарий сбежал от уголовного преследования в Австрию.