Во Франции нашли подземную стоянку довоенных автомобилей
1 декабря 2016, 17:02 [ «АН-онлайн» ]
Автомобили 1930-х годов давно считаются раритетом, иногда весьма дорогостоящим. Целый склад таковых обнаружил в старой каменоломне во Франции 56-летний бельгиец, любитель-исследователь Винсент Мишель.
Судя по всему, машины спрятали их владельцы в начале интервенции Германии в 1940 году, чтоб избежать конфискации. Почему не вернулись за ними – пока неизвестно, однако хозяева каменоломни спрятали там же несколько моделей и после окончания войны, выяснили эксперты. Кроме того, после того как археологи нашли эту подземную стоянку и опубликовали первые фото в Интернете, нынешний хозяин данного земельного участка выставил несколько сохранившихся «экспонатов» на продажу. Однако большинству автомобилей придётся остаться на том же месте, поскольку их слишком сильно повредили безжалостное время и не лучшие условия хранения.
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