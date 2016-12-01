В четверг, 1 декабря, в столице Греции Афинах прогремел мощный взрыв.

Согласно последней информации, поступившей в средства массовой информации, инцидент произошел сегодня в одном из афинских кафе. Уточняется, что в результате взрыва погибла 38-летняя женщина, а не менее шести человек были экстренно госпитализированы.

В настоящий момент сотрудники полиции оцепили место происшествия и осматривают его. Устанавливаются все причины случившегося. Есть данные о том, что после взрыва в здании вспыхнул пожар.