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//В мире

В Греции назвали взрыв французского посольства терактом

10 ноября 2016, 13:43 [ «АН-онлайн» ]

В Греции назвали взрыв французского посольства терактом
Фото: pixabay.com

На инцидент, который произошел сегодня в Греции, отреагировали власти страны. Официальный представитель правительства Димитрис Тзанакопулос назвал случившееся терактом, а также выразил надежду, что произошедшее не скажется на взаимоотношениях двух стран. Также он пообещал, что Греция приложит все силы для поиска виновных. 

ЧП случилось около шести часов утра по московскому времени в Афинах. На территорию, где располагается дипломатическое представительство Франции, была брошена граната. Сообщается, что данные действия совершили неизвестные. Причем, очевидцы даже не успели их запомнить. Они промчались мимо посольства на мотоцикле, бросили гранату, а затем исчезли в неизвестном направлении, сообщает tass.ru.

Инцидент не обошелся без жертв. Был ранен полицейский, который во время ЧП охранял посольство. К счастью, его травмы не серьезные.

 

 

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