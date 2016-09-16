Землетрясение произошло в Греции

Утром в пятницу, 16 сентября, в Греции произошло землетрясение.

Согласно данным, предоставленным Европейским средиземноморским сейсмологическим центром, магнитуда подземных толчков составила 4,3. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился примерно в 106 км к северу от Афин и в 78 км к востоку от города Ламия. Как отмечает ТАСС, очаг подземных толчков находился на глубине около 10 км.

В настоящий момент в экстренные службы Греции не поступало информации о жертвах или разрушениях в ходе утреннего землетрясения.

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