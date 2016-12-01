Учения с ракетными стрельбами начались на юге Украины

В четверг, 1 декабря, в южной части Украины начались учения с ракетными стрельбами.

Как сообщает сегодня руководитель пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский, учения уже идут полным ходом. Он заявил, что в рамках мероприятий проводятся контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности. Крыжановсий подчеркнул, что речь идет о ракетах С-300, передает РИА "Новости".

В силовых структурах Крыма сегодня уточнили, что суда Черноморского флота вышли на позиции рядом с западным побережьем полуострова.