Зачем Яценюку 24 виллы в Майами?

О наличии 24 вилл стоимостью до 5 млн долларов в Майами у бывшего премьер-министра Украины и организатора «антикоррупционного» Евромайдана Арсения Яценюка сообщил киевский предприниматель и блогер Олег Торгало.

Он ссылается на слова знакомого лично американца, занимающегося во Флориде бизнесом в сфере недвижимости, поэтому полностью уверен в его словах: «информация железная». А сообщил он её общественности из давней личной неприязни к Яценюку, ещё до Майдана. По утверждению Торгало, Арсений всегда был циничен, лицемерен и лжив, поэтому не удивляет, что он конвертировал в деньги доверие участников госпереворота, а теперь скрылся в США ждет нового шанса влезть во власть, чтоб реализовывать личные интересы. Расчёты экс-премьер произвёл через внешне не связанные с ним оффшоры, однако многие из 24 вилл выбирал лично, утверждает автор.

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