Исследование показало, что Украина самая коррумпированная страна в Европе

Специалисты назвали Украину самым коррумпированным государством Европы и Центральной Азии. Что неудивительно, ведь согласно данным украинской Генпрокуратуры, за прошедший год уровень коррупции здесь повысился в 34 раза.

Международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International опубликовала результаты исследования, согласно которому у Украины оказались самые плохие показатели по коррупции в государственных органах не только среди европейских государств, но даже среди стран Центральной Азии. Причем, как установили специалисты, украинские власти предпринимают наименьшие усилия для борьбы с этой проблемой, хотя и называют это направление работы одним из самых приоритетных. При этом более 60% граждан страны считают это явление нормой.

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