Стюардесса, выжившая при авиакатастрофе в Колумбии, рассказала о рейсе

Боливийская стюардесса Ксимена Суарес, которая выжила в ходе падения самолета в Колумбии, рассказала подробности злополучного рейса.

Оказалось, что лайнер, потерпевший крушение в Колумбии, не был приспособлен для перелетов на дальние расстояния. Стюардесса отметила, что летала на подобном самолете в 90-х годах, добавив, что все необходимые системы упавшего воздушного судна работали исправно. Суарес заметила, что модификация лайнера называлась Regional Jet, то есть он был предназначен для коротких двухчасовых маршрутов, в особенности, внутренних.

Женщина призналась, что самолет был использован на пределе его возможностей и ненадлежащим образом, передает издание Colombiano.